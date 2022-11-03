Женщина с ребенком погибли под колесами автомобиля в Подмосковье

Женщина с ребенком погибли под колесами иномарки в подмосковном Раменском. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Следователем Следственного управления МУ МВД России "Раменское" по факту ДТП, в результате которого погибло два человека, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), — сказала представитель пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 2 ноября примерно в 19:30 на автодороге Панино-Малино, около поворота на деревню Ромашково. По данным прокуратуры Московской области, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем марки «Renault» совершил наезд на 73-летнюю женщину и ее 6-летнюю внучку. Они скончались на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16-летняя девушка погибла под опрокинувшейся машиной.