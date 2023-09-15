Женщина за рулем авто сбила пешеходов на юго-востоке Москвы
Женщина за рулем Mazda 3 сбила пешеходов на Жигулевской улице в Кузьминках.
Пешеходов в Кузьминках сбила женщина за рулем Mazda 3, сообщил «Мосленте» житель района Артем Бочков. Инцидент произошел у дома 6 корпус 1 на Жигулевской улице.
«Через пешеходный переход переходило много народу. Водитель отвлекся от дороги, не увидел людей и совершил наезд на двух человек», — рассказал москвич.
Бочков уточнил, что за рулем иномарки находилась сотрудница Управления внутренних дел Юго-Восточного административного округа Москвы. После произошедшего она просила пострадавших не ехать в больницу, а прибывших на место сотрудников ГИБДД — не составлять протокол о ДТП.
«После звонков пострадавших в Службу безопасности МВД сотрудники ГИБДД кое-как составили протокол о ДТП без представителей Следственного комитета, хотя следователи обязаны приезжать в случае участия в ДТП сотрудников полиции. При этом они не занимались пострадавшим вообще, как будто их нет», — заявил собеседник «Мосленты».
Видеозапись с места событий опубликована в Telegram-канале «Кузьминки район М125». По информации канала, пострадавших с разными травмами в итоге госпитализировали.
Ранее сообщалось, что на Судостроительной улице в Москве машина сбила человека и врезалась в остановку.