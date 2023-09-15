Женщина за рулем авто сбила пешеходов на юго-востоке Москвы

Пешеходов в Кузьминках сбила женщина за рулем Mazda 3, сообщил «Мосленте» житель района Артем Бочков. Инцидент произошел у дома 6 корпус 1 на Жигулевской улице.

«Через пешеходный переход переходило много народу. Водитель отвлекся от дороги, не увидел людей и совершил наезд на двух человек», — рассказал москвич.

Бочков уточнил, что за рулем иномарки находилась сотрудница Управления внутренних дел Юго-Восточного административного округа Москвы. После произошедшего она просила пострадавших не ехать в больницу, а прибывших на место сотрудников ГИБДД — не составлять протокол о ДТП.

«После звонков пострадавших в Службу безопасности МВД сотрудники ГИБДД кое-как составили протокол о ДТП без представителей Следственного комитета, хотя следователи обязаны приезжать в случае участия в ДТП сотрудников полиции. При этом они не занимались пострадавшим вообще, как будто их нет», — заявил собеседник «Мосленты».