Полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве женщины в Москве

Подозреваемый в вызвашем широкий резонанс убийстве молодой женщины в Москве задержан в Тамбовской области, сообщает «МВД Медиа».

«В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы», — цитирует канал официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее данным, машина, в которой находился подозреваемый, была остановлена по ориентировке сотрудниками ДПС ГИБДД

Тело убитой ударами ножа молодой женщины было обнаружено в пятницу, 18 ноября, недалеко от входа на станцию метро «Зюзино» на юго-западе Москвы. По данным МВД, накануне она по телефону заявляла о преследовании и угрозах со стороны знакомого и была опрошена полицейскими.