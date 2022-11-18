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15:17, 18 ноября 2022
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Полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве женщины в Москве

Полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве женщины в Москве
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Подозреваемый в вызвашем широкий резонанс убийстве молодой женщины в Москве задержан в Тамбовской области, сообщает «МВД Медиа».

«В Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы», — цитирует канал официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее данным, машина, в которой находился подозреваемый, была остановлена по ориентировке сотрудниками ДПС ГИБДД

Тело убитой ударами ножа молодой женщины было обнаружено в пятницу, 18 ноября, недалеко от входа на станцию метро «Зюзино» на юго-западе Москвы. По данным МВД, накануне она по телефону заявляла о преследовании и угрозах со стороны знакомого и была опрошена полицейскими.

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