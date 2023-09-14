15:43, 14 сентября 2023
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Жесткие разборки на проезжей части в Москве попали на видео
Мужчины и женщина подрались на проезжей части в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Жесткие разборки двух мужчин и женщины на проезжей части в столице попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
В снятом очевидцами ролике один из мужчин с окровавленным лицом прячется за спиной женщины. Его оппонент наносит сильный удар кулаком по ее лицу.
На фоне рукопашного боя слышны возмущенные крики окружающих. Они просят не трогать женщину.
Ранее ночные разборки со стрельбой в Подмосковье попали на видео.