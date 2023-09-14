Жесткие разборки на проезжей части в Москве попали на видео

Жесткие разборки двух мужчин и женщины на проезжей части в столице попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

В снятом очевидцами ролике один из мужчин с окровавленным лицом прячется за спиной женщины. Его оппонент наносит сильный удар кулаком по ее лицу.