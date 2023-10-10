Жесткое задержание похитителя автомобилей в Москве попало на видео

Установить личность и задержать преступника удалось лишь спустя несколько лет. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Подмосковья. Похищенные автомобили он давно продал, а вырученные средства потратил.

Следователи ищут возможных соучастников мошенника и проданные им автомобили. Мужчину поместили под домашний арест.

Ранее спецназ задержал обокравшего московскую стоматологию на 1,8 миллиона рублей мужчину.