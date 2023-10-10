Жесткое задержание похитителя автомобилей в Москве попало на видео
Спецназ задержал похитившего авто на миллион рублей мужчину в Москве.
Спецназ задержал похитившего несколько автомобилей общей стоимостью свыше миллиона рублей мужчину в Москве. Видеозапись захвата попала на видео, опубликованное на сайте «МВД Медиа».
По информации ведомства, в 2019 году с заявлением о хищении нескольких машин в полицию обратился генеральный директор одной из столичных компаний. Действующий по доверенности от юридического лица мошенник заключил с его организацией договор аренды транспортных средств, но в итоге похитил авто и перестал выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Установить личность и задержать преступника удалось лишь спустя несколько лет. Им оказался ранее судимый 36-летний житель Подмосковья. Похищенные автомобили он давно продал, а вырученные средства потратил.
Следователи ищут возможных соучастников мошенника и проданные им автомобили. Мужчину поместили под домашний арест.
Ранее спецназ задержал обокравшего московскую стоматологию на 1,8 миллиона рублей мужчину.