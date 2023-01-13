Жесткое задержание обманувших пенсионеров лжесотрудников ЖКХ попало на видео, опубликованное «МВД Медиа». Мероприятия проводились при участии Росгвардии.

«Установлено, что соучастники, представляясь работниками ЖКХ, звонили пожилым людям и сообщали о внеплановой проверке водопроводных труб. Затем к ним приходили рабочие и под предлогом капитального ремонта дома, который якобы запланирован на ближайшее время, убеждали в необходимости замены элементов системы водоснабжения. Введенные в заблуждение пенсионеры соглашались, после чего им устанавливали оборудование, стоимость которого значительно превышала рыночную», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.