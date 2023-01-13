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14:49, 13 января 2023
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Жесткое задержание обманувших пенсионеров лжесотрудников ЖКХ попало на видео

Жесткое задержание обманувших пенсионеров лжесотрудников ЖКХ попало на видео
Кадр: МВД МЕДИА / YouTube

Жесткое задержание обманувших пенсионеров лжесотрудников ЖКХ попало на видео, опубликованное «МВД Медиа». Мероприятия проводились при участии Росгвардии.

«Установлено, что соучастники, представляясь работниками ЖКХ, звонили пожилым людям и сообщали о внеплановой проверке водопроводных труб. Затем к ним приходили рабочие и под предлогом капитального ремонта дома, который якобы запланирован на ближайшее время, убеждали в необходимости замены элементов системы водоснабжения. Введенные в заблуждение пенсионеры соглашались, после чего им устанавливали оборудование, стоимость которого значительно превышала рыночную», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общий ущерб превышает миллион рублей. Возбуждено восемь уголовных дел, соединенных в одно производство, по статье 159 УК России. Были задержаны восемь жителей столичного региона. В ходе обысков у них были обнаружены различные предметы, имеющие доказательственное значение. Двое фигурантов арестованы, остальные находятся под домашним арестом или подписками о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее жесткое задержание ОМОНом лжебанкиров с миллионным оборотом попало на видео.

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