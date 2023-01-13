Жесткое задержание обманувших пенсионеров лжесотрудников ЖКХ попало на видео
Жесткое задержание обманувших пенсионеров лжесотрудников ЖКХ попало на видео, опубликованное «МВД Медиа». Мероприятия проводились при участии Росгвардии.
«Установлено, что соучастники, представляясь работниками ЖКХ, звонили пожилым людям и сообщали о внеплановой проверке водопроводных труб. Затем к ним приходили рабочие и под предлогом капитального ремонта дома, который якобы запланирован на ближайшее время, убеждали в необходимости замены элементов системы водоснабжения. Введенные в заблуждение пенсионеры соглашались, после чего им устанавливали оборудование, стоимость которого значительно превышала рыночную», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Общий ущерб превышает миллион рублей. Возбуждено восемь уголовных дел, соединенных в одно производство, по статье 159 УК России. Были задержаны восемь жителей столичного региона. В ходе обысков у них были обнаружены различные предметы, имеющие доказательственное значение. Двое фигурантов арестованы, остальные находятся под домашним арестом или подписками о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее жесткое задержание ОМОНом лжебанкиров с миллионным оборотом попало на видео.