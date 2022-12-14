Жесткое задержание обвиняемых в двойном убийстве в Подмосковье попало на видео

Жесткое задержание обвиняемых в двойном убийстве, совершенном 14 лет назад, попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«На протяжении 14 лет двойное убийство оставалось не раскрытым. Однако весной 2022 года данное уголовное дело поступило на изучение к зональному криминалисту, у которого появились основания полагать, что на момент расследования в 2008 году не все лица, возможно причастные к преступлению, были проверены», — говорится в пресс-релизе.