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12:52, 14 декабря 2022
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Жесткое задержание обвиняемых в двойном убийстве в Подмосковье попало на видео

Жесткое задержание обвиняемых в двойном убийстве в Подмосковье попало на видео
Кадр: Telegram-канал Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области

Жесткое задержание обвиняемых в двойном убийстве, совершенном 14 лет назад, попало на видео, опубликованное в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«На протяжении 14 лет двойное убийство оставалось не раскрытым. Однако весной 2022 года данное уголовное дело поступило на изучение к зональному криминалисту, у которого появились основания полагать, что на момент расследования в 2008 году не все лица, возможно причастные к преступлению, были проверены», — говорится в пресс-релизе.

В убийстве двух членов молдавской преступной группировки обвиняются двое жителей подмосковного Раменского 1963 и 1980 годов рождения. Они арестованы.

Ранее киллеры из Красноярска получили сроки за убийство в Москве. Их наняла женщина, расставшаяся с отцом жертвы.

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