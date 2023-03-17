Жесткое задержание организаторов порнотрансляций за границу попало на видео
Опубликовано видео жесткого задержания в Омске организаторов порнотрансляций в интернете.
Жесткое задержание в Омске организаторов прямых порнотрянсляций за границу попало на видео, опубликованное «МВД Медиа».
«Трансляции были ориентированы на пользователей зарубежных интернет-сервисов» — цитирует ресурс официального представителя МВД России Ирину Волк.
По данным полиции, житель Омска организовал съемки в своей квартире, а также в трех съемных. Он был задержан вместе с двумя администраторами и пятью «актрисами». Отмечается, что ежемесячный гонорар главных героинь составлял от 60 до 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Организатора арестовали.
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