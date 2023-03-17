Жесткое задержание организаторов порнотрансляций за границу попало на видео

По данным полиции, житель Омска организовал съемки в своей квартире, а также в трех съемных. Он был задержан вместе с двумя администраторами и пятью «актрисами». Отмечается, что ежемесячный гонорар главных героинь составлял от 60 до 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Организатора арестовали.

Ранее уролог предупредил о проблемах с потенцией из-за просмотра фильмов для взрослых.