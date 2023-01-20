Жесткое задержание финансовых аферистов в московском офисе попало на видео

Деятельность группы финансовых аферистов пресечена сотрудниками полиции в Москве, сообщила «МВД Медиа» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мошенники предлагали россиянам обучение для дальнейшей работы на финансовых рынках, услуга стоила от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Полицейский рейд в их офисе и жесткое задержание попали на видео.

«В процессе учебы перед гражданами разыгрывался спектакль. Периодически в помещении раздавался громкий звук, что якобы означало получение крупного выигрыша в ходе игры на бирже работниками компании. В дальнейшем введенных в заблуждение граждан убеждали вложить деньги в биржевые активы», — цитирует издание Волк.

При этом все сделки потерпевших оказывались неудачными — они проводились на биржевом симуляторе. Мошенники же получили более 17 миллионов рублей.

По данным МВД, организатор мошеннической схемы взят под стражу, трое участников находятся под домашним арестом, одна — под подпиской о невыезде.

«В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение», — рассказала Волк.

Ранее о новом виде связанного с недвижимостью мошенничества предупредил россиян директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.