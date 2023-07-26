Жесткое задержание москвичей за разбой попало на видео

Жесткое задержание москвичей за разбой в Тульской области попало на видео, опубликованное на сайте «МВД Медиа».

По данным полиции, задержанные подозреваются в разбойном нападении на водителя на 153-м километре трассы М-4 «Дон». На двух автомобилях они догнали иномарку, спровоцировали аварию, избили водителя и, угрожая ножом, отобрали 11 миллионов рублей, видеорегистратор и мобильный телефон.