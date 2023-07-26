Жесткое задержание москвичей за разбой попало на видео
Жесткое задержание москвичей за разбой в Тульской области попало на видео.
Жесткое задержание москвичей за разбой в Тульской области попало на видео, опубликованное на сайте «МВД Медиа».
По данным полиции, задержанные подозреваются в разбойном нападении на водителя на 153-м километре трассы М-4 «Дон». На двух автомобилях они догнали иномарку, спровоцировали аварию, избили водителя и, угрожая ножом, отобрали 11 миллионов рублей, видеорегистратор и мобильный телефон.
Нападавшие скрылись с места, однако вскоре их личности были установлены. Оперативники при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых по месту жительства.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Мужчины арестованы.
Ранее совершивший разбой стрелок-профессионал встретил полицейских с оружием в руках.