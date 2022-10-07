Жесткое задержание мужчины с ножом в Москве попало на видео
Агрессивного мужчину, бросавшегося на прохожих с ножом, жестко задержали сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве. По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел в районе Солнцево. Момент обезвреживания правонарушителя попал на видео.
«На улице Щорса мы увидели мужчину, который, стоя на тротуаре, размахивал ножом, кидался на прохожих. Незамедлительно мы побежали к месту происшествия, вооруженного мужчину повалили на землю и обезоружили», — процитировали «Мосленте» в пресс-службе слова старшего сержанта полиции Андрея Потапова.
Задержанным оказался 49-летний житель Московской области. В ходе допроса было установлено, что хулиган, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с прохожими и достал нож, угрожая им.
Ранее групповое избиение мужчины в центре Москвы попало на видео. На кадрах видно, как один из участников конфликта оказался на тротуаре, его бьют руками и ногами.