Жесткое задержание мужчины с ножом в Москве попало на видео

«На улице Щорса мы увидели мужчину, который, стоя на тротуаре, размахивал ножом, кидался на прохожих. Незамедлительно мы побежали к месту происшествия, вооруженного мужчину повалили на землю и обезоружили», — процитировали «Мосленте» в пресс-службе слова старшего сержанта полиции Андрея Потапова.

Задержанным оказался 49-летний житель Московской области. В ходе допроса было установлено, что хулиган, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с прохожими и достал нож, угрожая им.

Ранее групповое избиение мужчины в центре Москвы попало на видео. На кадрах видно, как один из участников конфликта оказался на тротуаре, его бьют руками и ногами.