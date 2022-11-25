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06:41, 25 ноября 2022
1 мин.

Жестокое обращение москвички с собакой возмутило россиян

Жестокое обращение москвички с собакой возмутило россиян
Кадр: видео Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В столичном районе Отрадное заметили женщину, пинающую собаку ногами во время прогулки. Жестокое обращение с питомцем попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что москвичка идет по тротуару с животным на поводке и пинает его в живот. «Может, я ничего не понимаю в дрессировке, но она лупит собаку ногами, это же издевательство над животным?» — написал очевидец. Уточняется, что ролик снят в ЖК «Поколение».

Инцидент, запечатленный в ролике, возмутил и расстроил пользователей сети. Пост набрал более тысячи недовольных реакций фолловеров.

Ранее в Подмосковье возбудили уголовное дело из-за убийства мужчиной бродячей собаки. Мужчина застрелил животное в деревне Тарасково, после чего привязал его за трос к машине и увез с места происшествия.

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