Названы районы Москвы с максимальным ростом цен на жилье комфорт-класса

Районы Москвы с максимальным ростом цен на жилье в новостройках комфорт-класса называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Бест-Новострой».

«В нескольких районах новостройки комфорт-класса подорожали сильнее, чем в среднем по рынку. Например, на четверть за год подорожал Ярославский район — это произошло благодаря существенному росту цены в представленных тут объектах. Два из трех сданы, что тоже повлияло на рост ценника», — рассказала председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

По данным экспертов, средняя цена «квадрата» в таком типе жилья в Ярославском районе столицы в январе 2023 года составила 310,6 тысячи рублей.

Существенный рост цены квадратного метра был также отмечен в районах Ново-Переделкино (плюс 24,6 процента, с 281,4 до 350,8 тысячи рублей) и Москворечье-Сабурово (плюс 21,9 процента, с 282,3 до 344,1 тысячи рублей). Причина роста та же — увеличение ценника в уже существующих проектах, отметила Доброхотова.

Ранее стало известно об изменении цен на «вторичку» в Москве. Средняя стоимость квадратного метра такого жилья стала ниже.