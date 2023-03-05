Жители регионов начали скупать жилье в Москве

Россияне начали продавать свое жилье в других регионах и приобретать вторичные квартиры в Москве. С прошлого года число таких покупателей увеличилось до 18 процентов от общего количества сделок. Об этом «Известиям» сообщили специалисты «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Отчетливо видна тенденция к усилению внутренней трудовой миграции, а это значит, что доля продаж жилой недвижимости на вторичном рынке людям из регионов будет увеличиваться. Во многом данный тренд обусловлен невысокими зарплатами и недостаточным количеством рабочих мест в других субъектах страны», — рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко.

Аналитики отметили, что 69 процентов сделок со вторичным жильем в столице приходится на возрастную категорию россиян от 25 до 55 лет. Покупателей старше 55 лет оказалось около 20 процентов, а тех, кому еще не исполнилось 25 лет — 11 процентов.

Выяснилось также, что мужчины чаще женщин покупаю жилье в Москве — 59 процентов против 41 процента. В 79 процентах заключенных договоров покупатели приобретают квартиры, чтобы самим жить в них.

В 10 процентах случаях жилая недвижимость покупается для родственников, в 6 процентах — для сдачи в долгосрочную или посуточную аренду. Около 5 процентов договоров приходится на сделки, когда собственники сначала продают свою квартиру в связи с ухудшением финансового состояния, а затем приобретают жилье меньшей площади, в другой локации или ниже классом.

Ранее риелтор назвал самый московский критерий выбора жилья.