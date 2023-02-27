Риелтор назвал самый московский критерий выбора жилья
Самый московский критерий выбора жилья назвал в беседе с «Мослентой» частный риелтор Евгений Коноплев. Если для приезжих людей главную роль играет бюджет, то коренные жители города в первую очередь руководствуются расположением своего потенциального нового жилья, заметил он.
«Самый московский критерий выбора — расстояние от метро. Для жителя мегаполиса важно быть уверенным, что он в любой момент может быстро доехать туда, куда нужно», — рассказал эксперт.
сегодня считается нормой
Коноплев отметил, что у приезжих этот фактор на втором месте при выборе квартиры, ведь большинство из них перебираются в Москву с целью заработка.
«Пробки делают время пути из одной точки в другую на наземном транспорте непредсказуемым. К тому же в городе не раз случались транспортные коллапсы. Но метро работало всегда», — объяснил значимость критерия риелтор.
Ранее Коноплев перечислил правила выбора квартиры. Он посоветовал продавцам и покупателям прибегать к некоторым хитростям.