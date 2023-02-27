Риелтор назвал самый московский критерий выбора жилья

Самый московский критерий выбора жилья назвал в беседе с «Мослентой» частный риелтор Евгений Коноплев. Если для приезжих людей главную роль играет бюджет, то коренные жители города в первую очередь руководствуются расположением своего потенциального нового жилья, заметил он.

«Самый московский критерий выбора — расстояние от метро. Для жителя мегаполиса важно быть уверенным, что он в любой момент может быстро доехать туда, куда нужно», — рассказал эксперт.