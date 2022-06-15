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Бегущий жираф попал на видео в Москве

Бегущий жираф попал на видео в Москве
Кадр: Telegram-канал «Московский зоопарк»

Бегущий жираф попал на видео в Москве. Роликом поделился Telegram-канал столичного зоопарка.

«Вы когда-нибудь видели, как бегает жираф? Он движется как будто в замедленной съемке: плавно и величественно. При этом может достигать скорости до 60 километров в час», — подписал видеозапись автор поста. На кадрах запечатлено, как животное обегает дерево и мчится вдоль забора в Московском зоопарке.

Многим подписчикам канала стало интересно, что стало причиной столь активной скачки жирафа. «Что же сподвигло его к такому аллюру?», «С чего вдруг такие забеги в зоопарке? Опасности нет, погони нет, просто играет?» — написали они. «Возможно, решил размяться», — ответили интересующимся.

Один из участников дискуссии вспомнил знаменитое стихотворение поэта Николая Гумилева «Жираф»: «...И бег его плавен, как радостный птичий полет».

Ранее Московский зоопарк показал неубиваемых героев «Матрицы». Названные именами персонажей культового фильма медоеды Нео и Тринити вышли в уличный вольер после установления определенной среднесуточной температуры.

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