Бегущий жираф попал на видео в Москве

Многим подписчикам канала стало интересно, что стало причиной столь активной скачки жирафа. «Что же сподвигло его к такому аллюру?», «С чего вдруг такие забеги в зоопарке? Опасности нет, погони нет, просто играет?» — написали они. «Возможно, решил размяться», — ответили интересующимся.

Один из участников дискуссии вспомнил знаменитое стихотворение поэта Николая Гумилева «Жираф»: «...И бег его плавен, как радостный птичий полет».

Ранее Московский зоопарк показал неубиваемых героев «Матрицы». Названные именами персонажей культового фильма медоеды Нео и Тринити вышли в уличный вольер после установления определенной среднесуточной температуры.