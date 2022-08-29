Житель Подмосковья зарезал мать и сдался полиции

27-летний житель подмосковных Химок зарезал мать и сдался полиции, сообщает в понедельник, 29 августа, Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, в вечернее время 27 августа 2022 года обвиняемый, находясь в квартире, расположенной по улице 9 Мая города Химки, в ходе конфликта нанес своей матери несколько ножевых ранений в область шеи, в результате которых она скончалась на месте происшествия. После совершенного преступления мужчина позвонил в правоохранительные органы и сообщил о случившемся», — говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На допросе он признался в содеянном. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли орудие преступления. Назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее стало известно, что житель подмосковного Домодедова поджег местный храм и зарезал его настоятеля.