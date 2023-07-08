Житель Подмосковья проехался на вейкборде по затопленным улицам и попал на видео

Мужчина проехался по затопленным улицам подмосковной Коломны. Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах молодой человек проехался по затопленным от сильного дождя улицам на вейкборде. Вместо катера, буксиром выступил внедорожник, за котором рассекал по воде вейксерфер.

Ранее стало известно, что из-за непогоды в Подмосковье почти 70 населенных пунктов остались без электроэнергии, также были повалены десятки деревьев, повреждены автомобили и балконы.