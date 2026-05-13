Опубликовано 13 мая 2026, 08:13
Жителей Московской области предупредили об опасности

Роспотребнадзор предупредил, что клещи в Московской области переносят энцефалит.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Роспотребнадзор представил список эндемичных регионов по клещевому энцефалиту в каждом округе России. В нем в том числе оказалась Московская область, а именно — Дмитровский и Талдомский районы, передает РИА Новости.

Об опасной ситуации в Центральном федеральном округе также предупреждают жителей Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областей.

При этом в новых российских субъектах не было обнаружено клещей, которые могут переносить энцефалит.

