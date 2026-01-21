Жителей Москвы и области предупредили о 30-градусных морозах

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что в воскресенье, 25 января, температура воздуха в Московском регионе местами снизится до минус 30 градусов. Об этом она рассказала Агентству городских новостей «Москва».

«Более холодным будет воскресный день. Ночью температура будет понижаться до минус 23 — минус 28 градусов. Не исключено, что по области местами будет и около минус 30. Дневная температура останется практически в том же режиме: в пределах минус 13 — минус 17 градусов», — уточнила эксперт.

Согласно ее прогнозу, с понедельника, 26 января, начнется постепенное ослабление морозов.

По словам собеседницы издания, пока преобладающая температура ночью будет в пределах минус 15-18 градусов, днем — минус 10-15 градусов. «Отрицательная аномалия сохранится, но станет меньше — где-то 6-7 градусов», — заключила спикер.

Ранее Позднякова сообщила, что Москва выполнила месячную норму по осадкам за первые две недели января 2026 года.