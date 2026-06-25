Жителей Подмосковья предупредили о смертельной опасности в лесах

Грибников из Шатурского округа Подмосковья предупредили о смертельной опасности в лесах. Об этом пишет издание Regions.

Любителей первых подберезовиков и лисичек призвали быть внимательными из-за возросшей активности змей в области. Заместитель начальника части Дмитрий Скотников сообщил, что недавняя теплая и влажная погода создала идеальные условия для активизации гадюк.

«Самая простая защита — высокие резиновые сапоги и плотные брюки. Увидели ползущую змею — не двигайтесь, пока она не уползет сама. Убивать ее не стоит: гадюки занесены в Красную книгу Подмосковья», — объяснил Скотников.

Кроме неприветливых лесных обитателей, опасность для человека представляет и его собственная беспечность. Каждый год в подмосковных лесах теряются сотни человек — только в прошлом году спасатели занимались поисками более 500 граждан. В связи с этим перед походом в лес МЧС советует уведомить об этом близких, а также постараться всегда быть на связи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье несколько человек за три дня пострадали от укуса змей. Большинство случаев оказались связаны с гадюками.