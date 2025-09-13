Жителей Подмосковья предупредили о заморозках

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Подмосковья о заморозках. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, 13 сентября ночные заморозки прогнозируются в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. Так, в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области температура воздуха опустится ночью до минус двух градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что такого засушливого начала осени в Москве не было полтора века. Он отметил, что последний раз осадки в столице были две недели назад, 29 августа.