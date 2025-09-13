Опубликовано 13 сентября 2025, 02:321 мин.
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
Синоптик Макарова: В Подмосковье 13 сентября ожидаются ночные заморозки.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей Подмосковья о заморозках. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, 13 сентября ночные заморозки прогнозируются в регионах Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири. Так, в Московской области, в Пермском крае, Луганской Народной Республике, Челябинской области температура воздуха опустится ночью до минус двух градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что такого засушливого начала осени в Москве не было полтора века. Он отметил, что последний раз осадки в столице были две недели назад, 29 августа.