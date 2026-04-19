Жителей Подмосковья предупредили об особом противопожарном режиме

Жителей Московской области предупредили о старте особого противопожарного режима с 20 апреля. В пресс-службе МЧС по региону рассказали о мерах предосторожности и ответственности в этот период.

Жителям и гостям Подмосковья с этого дня будет запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и листву вне специально оборудованных мест, а также использовать открытый огонь на дачных и приусадебных участках без соблюдения строгих правил.

Кроме того, на территории области запрещаются все пожароопасные работы без специального разрешения.

Важно также не нарушать правила хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов.

За нарушение противопожарного режима гражданам грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей, должностным лицам от 30 до 60 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям от 60 до 80 тысяч рублей, а юридическим лицам в разы больше — от 400 до 800 тысяч рублей.

