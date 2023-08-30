Жителей столицы пригласили на Московскую международную книжную ярмарку

36-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) продлится с 30 августа до 3 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». В мероприятии участвуют более 300 россиян из различных регионов, а также жители Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая и Ирана.

«Участники представят на ярмарке долгожданные новинки и яркие бестселлеры всех жанров. Здесь можно будет найти художественную, детскую и учебную литературу, нон-фикшн, комиксы и подарочные издания по издательским ценам. За пять дней на ММКЯ состоится более 300 мероприятий на семи площадках: презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции и семинары. Впервые будет работать новая площадка "У страниц нет границ", на которой пройдут презентации художественной и нон-фикшн-литературы и мастер-классы», — сообщили «Мосленте» организаторы ММКЯ.

В торжественном открытии стенда Белоруссии примет участие министр информации республики Владимир Перцов, а также другие почетные гости. Страну представят Министерство информации Белоруссии и лауреат премии «За духовное возрождение» Владимир Лиходедов с проектом «Батьковщина. В поисках утраченного». Кроме того, гостей ожидает интерактивная фотовыставка, творческие встречи и знакомство с новыми книжными сериями.

В ярмарке примут участие современные авторы Дмитрий Данилов, Дарья Донцова, Денис Драгунский, Михаил Елизаров, Александра Маринина, психолог Михаил Лабковский, член Совета при Президенте по культуре и искусству Зельфира Трегулова. В рамках ММКЯ пройдут презентации новых литературных проектов.

Кроме того, в 2023 году впервые откроется Московская международная детская книжная ярмарка. Взрослых и детей ожидают более 50 мероприятий, среди которых конкурсы, викторины и встречи с писателями. В детской ярмарке примут участие популярные авторы Елена Албул, Ольга Артамонова, Валентина Дёгтева, Ирина Зартайская, Глеб Кащеев, Вадим Панов, Александра Рихтер, Ольга Серова, Екатерина Шелеметьева.

Участников ММКЯ ожидает торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса «Книга года», ежегодная церемония награждения победителей XX Международного конкурса государств ― участников СНГ «Искусство книги», финал пятого сезона Всероссийского литературного конкурса «Класс!» и другие мероприятия.

Последние несколько лет ММКЯ проходит одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. С программой мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте и в социальных сетях. Ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00.

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