Жители Москвы массово пожаловались на нашествие беспилотников

В последние дни от жителей ТиНАО ежедневно и массово поступают сообщения о замеченных в небе летающих объектах. Люди звонили из районов Ватутинки, Кленовского, поселения Щаповское и близлежащих к аэропорту Внуково населенных пунктов.

Из-за обращений проводилась проверка самого аэропорта — неизвестные звонили в call-центр воздушной гавани.

Ранее неизвестные летательные аппараты заметили жители Новой Москвы над СНТ «70-летия ВЛКСМ». Они летели на высоте около 500 метров.