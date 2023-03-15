Жители Москвы массово пожаловались на нашествие беспилотников
Шесть беспилотников заметили и сняли на видео в небе над Новой Москвой.
Нашествие беспилотников заметили и сняли на видео в небе над Новой Москвой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». На опубликованном видео женщина говорит о шести летающих объектах, мигающих красными и зелеными огнями.
В последние дни от жителей ТиНАО ежедневно и массово поступают сообщения о замеченных в небе летающих объектах. Люди звонили из районов Ватутинки, Кленовского, поселения Щаповское и близлежащих к аэропорту Внуково населенных пунктов.
Из-за обращений проводилась проверка самого аэропорта — неизвестные звонили в call-центр воздушной гавани.
Ранее неизвестные летательные аппараты заметили жители Новой Москвы над СНТ «70-летия ВЛКСМ». Они летели на высоте около 500 метров.