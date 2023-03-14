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11:18, 14 марта 2023
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Неизвестные летательные аппараты заметили над Москвой

SHOT: В Новой Москве заметили беспилотники над поселением Вороновское.

Неизвестные летательные аппараты заметили над Москвой
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Жители Новой Москвы заметили беспилотники в небе над поселением Вороновское. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Неизвестные летательные аппараты увидели над СНТ «70-летия ВЛКСМ» вечером понедельника, 13 марта. Они летели на высоте около 500 метров и светились красно-белыми огнями, отметили очевидцы.

Ранее в Подмосковье упал беспилотник. Аппарат нашли в десяти метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе. Позднее стало известно, что беспилотник был начинен взрывчаткой.

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