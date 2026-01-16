Жители Москвы недополучили солнца

В декабре солнце в российской столице светило всего пять часов — это более чем в 3,5 раза меньше многолетней средней нормы. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Как указала эксперт, средняя для декабря продолжительность солнечного сияния составляет 18 часов. В декабре 2025 года солнце светило в городе примерно по 10 минут в день. Тем временем в январе 2026 года среднее многолетнее значение солнечной радиации находится на уровне 33 часов, что почти вдвое выше, чем в декабре. Таким образом, январь обещает быть не таким пасмурным, как предыдущий месяц.

Ранее врач-невролог и цефалголог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Тимур Григорьев заявил, что сильные холода, которые ожидаются в Московском регионе, могут обернуться для жителей столицы неожиданной головной болью.