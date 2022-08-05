Жители Подмосковья перечислили плюсы и минусы проживания в пригороде

Плюсы и минусы проживания в пригороде перечислили в беседе с «Мослентой» жители одного из Подмосковных городов. Речь идет об Ивантеевке, располагающейся в 17 километрах от МКАД.

«Здесь не чувствуешь себя в муравейнике, где, кроме новостроек и большого количества людей, ничего нет», — высказалась местная жительница Евгения.

Одним из главных плюсов Ивантеевки горожане назвали большое количество зелени: вокруг много лесов, полей и парков. «В Ивантеевке много природы — можно погулять пешком, можно посидеть у реки, пожарить шашлыки и даже половить рыбу», — отозвался Дмитрий.

Кроме того, они отметили, что в городе достаточно развитая инфраструктура: есть торговые центры, пространства для общественных мероприятий, кинотеатры, фитнес-центры, медицинские центры и салоны красоты, скейт-парк, каршеринг, доставка еды и многое другое. «У нас тоже можно и работать, и отдыхать! Хочется, чтобы те, кто здесь живет, ценили то, что тут есть, проводили здесь время», — добавила Евгения.

Среди минусов города жители перечислили недостаточное количество музеев и театров, малое количество водоемов, старые и душные электрички, курсирующие в сторону города, неработающие фабрики, неотремонтированную библиотеку и отсутствие освещения на востребованных пешеходных маршрутах.

«Есть фонари, которые почему-то не включают. А новые фонари, уставленные в парках и скверах, весьма странные — они имеют красивый вид, но едва ли освещают сами себя, свет вокруг не распространяют», — сказала Ирина.

Ранее житель Гольянова перечислил главные плюсы и минусы района. Несмотря на то, что в прошлом район имел славу неблагополучного с точки зрения криминогенной обстановки, сегодня жизнь тут более спокойная, сказал он.