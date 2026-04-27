Жители Подмосковья остались без электроснабжения

Временное отключение электроснабжения произошло в ряде округов Московской области вследствие непогоды. Об этом в своем Telegram проинформировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«На базе РЭСов в округах с наибольшим числом отключений развернуты муниципальные штабы. Мониторинг ведется в непрерывном режиме, отчеты поступают каждый час», — написал глава региона.

Самая сложная ситуация, по его словам, наблюдается в Раменском, Домодедово, Дмитровском округе и Чехове. Туда были направлены дополнительные бригады специалистов.

Ранее Комплекс Городского хозяйства столицы предупредил, что погода в Московском регионе в ближайшее время станет только хуже.