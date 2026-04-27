Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Погода в Москве в ближайшее время станет еще хуже. Об этом сообщил Комплекс Городского хозяйства столицы в Telegram.

«По экстренному сообщению синоптиков, в ближайший час и до конца суток 27 апреля погода ухудшится», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве сегодня ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами до 23 метров в секунду.

В связи с непогодой москвичей призвали оставаться дома, а при отсутствии такой возможности соблюдать осторожность на улице: быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Аномальные снегопады обрушились на Москву и область в ночь на понедельник. В столичном регионе из-за непогоды объявили «желтый» уровень погодной опасности, а водителей на летней резине призвали отказаться от поездок.