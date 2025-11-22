Город
Опубликовано 22 ноября 2025, 16:30
1 мин.

Жители Подмосковья стали скупать больше квартир

Спрос на жилье в Московской области вырос в полтора раза.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Спрос на жилье в Подмосковье вырос в полтора раза за последний месяц. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум».

На фоне информации о возможном ужесточении семейной ипотеки в стране жители Московской области начали скупать жилье. В итоге спрос на недвижимость увеличился почти двукратно в годовом выражении.

Помимо этого, в данный момент на рынке наблюдается переток средств с депозитов в недвижимость. Аналитики также напоминают о новогодних акциях и скидках от застройщиков, что тоже повышает спрос на покупку жилья. Влияние этого и других факторов продлится вплоть до конца года, однако позже число сделок начнет уменьшаться, резюмировали эксперты «Метриума».

