Жители Подмосковья стали скупать больше квартир

Спрос на жилье в Подмосковье вырос в полтора раза за последний месяц. Об этом «Известиям» сообщили аналитики компании «Метриум».

На фоне информации о возможном ужесточении семейной ипотеки в стране жители Московской области начали скупать жилье. В итоге спрос на недвижимость увеличился почти двукратно в годовом выражении.

Помимо этого, в данный момент на рынке наблюдается переток средств с депозитов в недвижимость. Аналитики также напоминают о новогодних акциях и скидках от застройщиков, что тоже повышает спрос на покупку жилья. Влияние этого и других факторов продлится вплоть до конца года, однако позже число сделок начнет уменьшаться, резюмировали эксперты «Метриума».

