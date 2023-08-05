Жители Подмосковья сняли на видео фламинго на берегу Оки

Разгуливающего по пляжу фламинго заметили в подмосковном Пущине. Соответствующее видео появилось в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».

«Фламинго заметили в Пущине на Оке», — написали администраторы сообщества. На кадрах ролика птица вышла из воды и неспешно прогуливалась по берегу реки.

«Из зоопарка убежал», «С журавлями на тусе», «Вот оно, глобальное изменение климата», «Красивая птица, красивее белой цапли», «Хоть бы уцелел», — написали пользователи сети.

Ранее крупную змею заметили у парковки в Подмосковье.