08:38, 05 августа 2023
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Жители Подмосковья сняли на видео фламинго на берегу Оки
Разгуливающего по пляжу фламинго заметили в подмосковном Пущине.
Кадр: группа «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте»
Разгуливающего по пляжу фламинго заметили в подмосковном Пущине. Соответствующее видео появилось в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» социальной сети «ВКонтакте».
«Фламинго заметили в Пущине на Оке», — написали администраторы сообщества. На кадрах ролика птица вышла из воды и неспешно прогуливалась по берегу реки.
«Из зоопарка убежал», «С журавлями на тусе», «Вот оно, глобальное изменение климата», «Красивая птица, красивее белой цапли», «Хоть бы уцелел», — написали пользователи сети.
Ранее крупную змею заметили у парковки в Подмосковье.