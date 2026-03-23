Жители Подмосковья заметили в небе полярное сияние

Жители Московской области заметили полярное сияние в небе. Об этом сообщает «Осторожно, Москва» в Telegram-канале.

К публикации прикреплены снимки, на которых запечатлены светящиеся в небе полосы зеленого, красного и фиолетового цветов. Профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев подтвердил, что свечение в небе над столичным регионом — полярное сияние, вызванное мощной магнитной бурей уровня G3, которая обрушилась на Землю утром в субботу, 21 марта.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что воздух в столичном регионе к концу рабочей недели может прогреться до плюс 16 градусов. С понедельника по четверг дневные температуры в Москве будут составлять около 13-14 градусов тепла, осадков не ожидается. Однако ночная температура все еще может опускаться до минусовых значений.