«Жители столичной канализации» вышли на улицы и попали на видео

В районе делового центра «Москва-Сити» были замечены пешеходы, гуляющие в костюмах инопланетян. Очевидцы записали их дефиле на видео, опубликованное в группе «Пресня — Пресненский район ЦАО М125» социальной сети «ВКонтакте». Фолловеры сообщества назвали героев ролика «жителями столичной канализации».

«Перфоманс в Сити. Что бы это могло значить?» — подписали ролик администраторы сообщества. На видео запечатлены четыре персонажа в необычных костюмах. Первым шел человек-облако в туфлях с длинными носами и в перчатках с накладными когтями, следом на ним улицу по зебре переходили трое в черных латексных костюмах.

«Жители столичной канализации», «Ну все, началось весеннее обострение», «Теперь я точно верю, что весна пришла», «Дети, думаю, были бы очень рады этим фрикам. Эти их точно не напугают», «Больная фантазия», «Неприкрытое беснование», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее поединок рыцарей в центре Москвы попал на видео.