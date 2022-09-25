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14:34, 25 сентября 2022
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Жительница Москвы застряла в мусоропроводе своего дома

Жительница Москвы застряла в мусоропроводе своего дома
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

27-летняя жительница Москвы застряла в мусоропроводе своего дома, сообщает портал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. На момент публикации новости официальным подтверждением информации «Мослента» не располагает.

Инцидент произошел вечером в субботу, 24 сентября, в одном из домов на Нахимовском проспекте на юге Москвы. «Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 22:44», — говорится в сообщении.

Причины происшествия не установлены, но москвичка не смогла самостоятельно выбраться из западни. Ей на помощь пришли соседи, которые и вызвали службу спасения. После нескольких безуспешных попыток женщину удалось вытащить из трубы.

Ранее россияне осудили сломавшую мусоропровод из-за цветов москвичку. На кадре, опубликованном в сети, можно увидеть два больших букета роз, один из которых аккуратно разместили под почтовыми ящиками, а второй попытались запихнуть в мусоропровод, выломав при этом его ковш.

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