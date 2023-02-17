Мать изрезавшей одноклассницу девочки нашла оправдание поступку дочери. Ее комментарий опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Два подростка просто не смогли решить конфликт. Никого из взрослых не оказалось в тот момент для того, чтобы решить это. А мама с папой — мы не знаем, как они между собой общаются в школе, что там происходит. Было бы, например, это на наших глазах, мы дали бы совет ребенку», — высказалась женщина.

Родительница негативно отозвалась о работе учителей и школьного психолога. По ее словам, именно они должны следить за учениками во время пребывания детей в стенах школы.

Ранее стало известно, что во вторник, 7 февраля, ученица пятого класса химкинской школы ударила свою одноклассницу ножом в туалете. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего. Также была раскрыта возможная причина нападения. Учащиеся лицея предположили, что конфликт школьниц мог произойти из-за мальчика.