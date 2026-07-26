Жителям Московского региона рассказали о погоде в воскресенье

Кратковременный дождь и гроза прогнозируются местами в российской столице и в московском регионе в воскресенье. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре.

При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Температура в Москве 26 июля составит плюс 24-26 градусов, по области — плюс 21-26 градусов.

Ранее москвичам рассказали о времени наблюдения за метеорным потоком Персеиды. Период активности одного из самых зрелищных метеорных потоков Северного полушария уже начинается. Ежегодно он активен с 17 июля по 24 августа, а повышенная активность обычно идет с 9 по 15 августа.