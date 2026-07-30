Город
Опубликовано 30 июля 2026, 16:01
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Жителям Москвы и области назвали срок возвращения жары

Синоптик Ильин сообщил, что жара в Москву и область вернется в выходные.
Жителям Москвы и области назвали срок возвращения жары
Фото: Василий Кузьмичeнок / АГН «Москва»

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил срок возвращения жары в Москву и область. Об этом пишет RT.

Специалист отметил, что постепенно приходит тепло. По его словам, уже в пятницу, 31 июля, воздух в столице прогреется до плюс 24-26 градусов Цельсия. Обойдется преимущественно без осадков. Ночью будет 15-17 градусов выше нуля. Ветер северо-западный, скорость — 6-11 метров в секунду.

Ильин уточнил, что в субботу и воскресенье, 1-2 августа, в Московский регион придет жара до 26-31 градуса. Ночью будет около 13-15 градусов тепла, в центре Москвы — до 20.

«При переменной облачности в субботу обойдется без осадков. Местами кратковременный дождь может быть в воскресенье во второй половине дня», — спрогнозировал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Московской области за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков.

Автор:Анна Вальман
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