Жителям Москвы рассказали о погоде в среду

Переменная облачность без осадков ожидается в российской столице в среду, 24 июня. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве может достичь 24 градусов, в ночь на четверг она опустится до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что пятница, 26 июня, станет самым холодным днем недели. По словам Макаровой, в начале рабочей недели температура в Московском регионе днем может достигать 25 градусов, а к ее концу понизится до 16-23 градусов. Это на пару градусов ниже климатической нормы, отметила синоптик.