Жителям столицы сообщили о скором «температурном провале»

В Москве на следующей неделе прогнозируется «температурный провал» на 5–7 градусов по сравнению с текущей температурой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«То есть вместо аномальной жары, как сейчас плюс 30–32, будет плюс 22–25, в этих пределах», — сообщил он.

По словам Цыганкова, 13-14 числа наступит самая холодная погода. Прогнозируется до плюс 20 градусов в дневное время, уточнил собеседник агентства.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в выходные 8 и 9 августа в российской столице похолодает. Температура рухнет до плюс 25 градусов. Кроме того, суббота и воскресенье в Москве прогнозируются без осадков.