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20:35, 03 марта 2023
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Живой подарок подмосковных строителей начальнику попал на видео

Живой подарок подмосковных строителей начальнику попал на видео
Кадр: Telegram-канал издания «Подмосковье сегодня»

Живой подарок строителей начальнику попал на видео, опубликованное в Telegram-канале издания «Подмосковье сегодня». Гуляющая с собакой жительница села Молоково на юге области встретила мужчину, везущего в продуктовой тележке связанного барана в строительной каске.

«Это очень интересно! Начальнику, да?» — отреагировала на увиденное она. Приезжий мужчина подтвердил, что необычный подарок они с коллегами решили сделать своему руководству.

Подписчики канала отреагировали на увиденное по-разному. «Это начальнику типа намек?», «На шашлык», «Зоозащитники спят», — написали они в комментариях.

Ранее на видео попал найденный в подмосковном водопроводе тритон. Животное нашли в кране, когда разобрали смеситель в поисках причины проблем с подачей воды.

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