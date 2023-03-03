Живой подарок подмосковных строителей начальнику попал на видео

Живой подарок строителей начальнику попал на видео, опубликованное в Telegram-канале издания «Подмосковье сегодня». Гуляющая с собакой жительница села Молоково на юге области встретила мужчину, везущего в продуктовой тележке связанного барана в строительной каске.

«Это очень интересно! Начальнику, да?» — отреагировала на увиденное она. Приезжий мужчина подтвердил, что необычный подарок они с коллегами решили сделать своему руководству.