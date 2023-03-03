20:35, 03 марта 2023
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Живой подарок подмосковных строителей начальнику попал на видео
Кадр: Telegram-канал издания «Подмосковье сегодня»
Живой подарок строителей начальнику попал на видео, опубликованное в Telegram-канале издания «Подмосковье сегодня». Гуляющая с собакой жительница села Молоково на юге области встретила мужчину, везущего в продуктовой тележке связанного барана в строительной каске.
«Это очень интересно! Начальнику, да?» — отреагировала на увиденное она. Приезжий мужчина подтвердил, что необычный подарок они с коллегами решили сделать своему руководству.
Подписчики канала отреагировали на увиденное по-разному. «Это начальнику типа намек?», «На шашлык», «Зоозащитники спят», — написали они в комментариях.
Ранее на видео попал найденный в подмосковном водопроводе тритон. Животное нашли в кране, когда разобрали смеситель в поисках причины проблем с подачей воды.