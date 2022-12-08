Стало известно о самых живописных местах одного из регионов России

О самых живописных местах одного из регионов России стало известно «Мосленте» из разговора с жителем Тамбовской области, фотографом Евгением. Он посоветовал туристам посетить заповедник «Воронинский» в Тамбовской области.

«Это единственная особо охраняемая природная территория федерального уровня и находится он на территории Кирсановского и Инжавинского районов Тамбовской области. Турист может добраться сюда на машине. По предварительной записи можно попасть на интересные экскурсионные маршруты», — рассказал собеседник «Мосленты».

Наиболее живописным местом в самом Тамбове Евгений назвал набережную реки Цны. «В целом, на мой взгляд, это все. Мне кажется, что наиболее интересные места можно найти как раз в области», — заявил он.

Ранее лучшие места для фотосессии в Москве назвала российская актриса театра и кино Полина Ауг. По ее мнению, это Покровка, Солянка и Чистые пруды.