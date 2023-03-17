Живую бабочку в сугробе заметили в Подмосковье

Женщина обнаружила бабочку-крапивницу на заснеженной улице около работы. Она накрыла ее стаканом и забрала домой. «Нашла бабочку, живая. На улице снег, мороз. Вот такая красота», — рассказала она. Россиянка пояснила, что унесла насекомое с улицы ради его безопасности.

Ранее в Москве заметили первые подснежники. Стебли цветов показались из-под сугробов на западе столицы.