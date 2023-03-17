07:26, 17 марта 2023
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Живую бабочку в сугробе заметили в Подмосковье
В подмосковном Чехове на снегу заметили живую бабочку-крапивницу.
Бабочку в сугробе обнаружила жительница Чехова. Она сняла насекомое на видео, опубликованное в Telegram-канале «Подмосковье №1».
Женщина обнаружила бабочку-крапивницу на заснеженной улице около работы. Она накрыла ее стаканом и забрала домой. «Нашла бабочку, живая. На улице снег, мороз. Вот такая красота», — рассказала она. Россиянка пояснила, что унесла насекомое с улицы ради его безопасности.
Ранее в Москве заметили первые подснежники. Стебли цветов показались из-под сугробов на западе столицы.