Стали известны подробности о жизни медведя Диксона с дробью в теле
Подробности о жизни раненого белого медведя Диксона с дробью в теле стали известны из сообщения генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. По наблюдениям зоологов, металл зверю не мешает, заявила она.
«Известны случаи, когда в животных попадала дробь, и они проживали с ней долгую жизнь. Так и Диксон: по внешним признакам поведения можно сказать, что он не ощущает инородных предметов. В связи с этим на данный момент в операции нет необходимости», — написала Акулова.
Директор зоопарка добавила, что сбритая шерсть на лапах медведя отрастает, но очень медленно. «Если вновь потребуется взять у Диксона анализы, для лучшего доступа ее снова придется сбрить», — уточнила она.
Ранее ветеринары сообщили о новой проблеме со здоровьем у Диксона. «Во время осмотра врачи обнаружили у него потертости на задних, неподвижных лапах. Это было ожидаемо с учетом того, как он сейчас передвигается», — рассказала Акулова.