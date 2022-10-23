Стали известны подробности о жизни медведя Диксона с дробью в теле

Подробности о жизни раненого белого медведя Диксона с дробью в теле стали известны из сообщения генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой. По наблюдениям зоологов, металл зверю не мешает, заявила она.

«Известны случаи, когда в животных попадала дробь, и они проживали с ней долгую жизнь. Так и Диксон: по внешним признакам поведения можно сказать, что он не ощущает инородных предметов. В связи с этим на данный момент в операции нет необходимости», — написала Акулова.