Перечислен алгоритм действий для заблудившихся зимой в лесу

Алгоритм действий для заблудившихся зимой в лесу перечислили в Telegram-канале пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области. По данным специалистов, нужно построить убежище из снега, расположив его у обрывов склонов, сломов деревьев или у ствола ели, то есть там, где естественным образом наметает снег.

«Только за счет тепла, выделяемого человеком, температура внутри укрытия может подняться до минус пяти-десяти градусов при 30-40 градусном морозе вне убежища. Если у вас есть возможность развести огонь или воспользоваться свечой, температура может подняться еще выше и перейти в плюсовую. К тому же, образующаяся от тепла внутри корка льда обеспечит хорошую герметичность и придаст дополнительную стойкость конструкции», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что такие укрытия надежнее и практичнее, чем палатки из бревен и прочих подручных материалов. Обеспечить герметичность в таких конструкции сложно, кроме того, они не надежды и могут рухнуть под тяжестью снега.

Ранее Тишковец спрогнозировал рекордные снегопады в Москве. По его словам, выпавший накануне снег — лишь «легкая разминка перед грядущим буйством настоящей стихии».