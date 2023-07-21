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15:57, 21 июля 2023
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Змея около школы в Москве попала на видео

Змея около школы в Бутово попала на видео.

Змея около школы в Москве попала на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва на максималках»

Змея около школы в столичном районе Бутово попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва на максималках».

«Еще одна змея в Москве. В этот раз — в Бутово. Заметили ее около школы. К счастью, оказалось, что это неядовитый уж», — подписал ролик автор поста. На кадрах змея проползает вдоль бетонного забора и прячется в кустах.

«Откуда их столько?» — задался вопросом рассказчик. Ролик собрал десятки испуганных реакций пользователей.

Ранее змея ярко-оранжевого цвета выползла из-за плиты и напугала жителей московской квартиры.