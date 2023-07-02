Город
14:57, 02 июля 2023
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Змея во дворе подмосковного ЖК попала на видео

Змея заползла во двор ЖК «Видный город» в Подмосковье.

Змея во дворе подмосковного ЖК попала на видео
Фото: Telegram-канал Mash

Во двор ЖК «Видный город» в Подмосковье заползла змея. Пресмыкающееся попало на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.

На кадрах видно, что змея подползла к подъезду жилого дома. «Какая большая. Интересно, опасная или нет?» — поинтересовалась автор ролика.

Ранее жители Новой Москвы массово сообщили о появлении ужей в жилых кварталах.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили, что пресмыкающиеся приползают к домам из-за жары и засухи. В ведомстве порекомендовали при встрече со змеей пройти мимо и ни в коем случае не брать ее на руки.