Змея во дворе подмосковного ЖК попала на видео

На кадрах видно, что змея подползла к подъезду жилого дома. «Какая большая. Интересно, опасная или нет?» — поинтересовалась автор ролика.

Ранее жители Новой Москвы массово сообщили о появлении ужей в жилых кварталах.

В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили, что пресмыкающиеся приползают к домам из-за жары и засухи. В ведомстве порекомендовали при встрече со змеей пройти мимо и ни в коем случае не брать ее на руки.