14:57, 02 июля 2023
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Змея во дворе подмосковного ЖК попала на видео
Змея заползла во двор ЖК «Видный город» в Подмосковье.
Фото: Telegram-канал Mash
Во двор ЖК «Видный город» в Подмосковье заползла змея. Пресмыкающееся попало на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.
На кадрах видно, что змея подползла к подъезду жилого дома. «Какая большая. Интересно, опасная или нет?» — поинтересовалась автор ролика.
Ранее жители Новой Москвы массово сообщили о появлении ужей в жилых кварталах.
В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили, что пресмыкающиеся приползают к домам из-за жары и засухи. В ведомстве порекомендовали при встрече со змеей пройти мимо и ни в коем случае не брать ее на руки.