Змея выползла к людям в московском парке

В Битцевском парке в Москве змея выползла к людям. Пресмыкающееся попало на фото, опубликованное в Telegram-канале «Ясное Ясенево М125».

На снимке видно, что змея оказалась на асфальтированной дорожке рядом с гуляющими. Местная жительница сообщила, что животное двигалось со стороны Оптинского подворья.

В комментариях отметили, что особь на снимке — неядовитый уж. Этот вид змей безопасен для человека и кусается в исключительных случаях.

Ранее на видео попало нашествие ужей в Битцевском лесу. Пресмыкающиеся сплелись в клубок на траве.