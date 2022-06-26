Необычный предупреждающий знак заметили на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы, в Бабушкинском районе очевидцы заметили необычный предупреждающий знак. Его снимок опубликовали в Telegram-канале «Бабушкинский район».

На фотографии изображена белая табличка с нарисованными человечками, один из которых справляет большую, а другой — малую нужду. Картинка взята в красный круг и зачеркнута. Под человечками надпись: «Штраф от 1000 до 2500 рублей (ст. 20.1 КоАП РФ)».

«Удивительно, но на Енисейской улице, 32к3, видимо, проблемы... с серунами? Соседи там даже знак поставили, чтобы неповадно было справлять нужду где попал», — подписали администраторы канала.

Ранее в одном из подмосковных парков заметили пешеходный переход для ежей. Местные жители рассказали, что эта идея пришла в голову детям.