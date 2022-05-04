Знакомство в приложении обошлось москвичке в 700 тысяч рублей

Знакомство в популярном тематическом приложении обошлось москвичке в 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Девушка начала общаться с молодым человеком в приложении для знакомств, продолжила в мессенджере. В какой-то момент новый знакомый начал рассказывать россиянке о криптовалюте, все глубже посвящая ее в эту тему. Он обещал научить москвичку играть на бирже, и она согласилась попробовать.

Следуя инструкциям афериста, она покупала и продавала криптовалюту, потратив на это 700 тысяч рублей, а также переводила средства в электронный кошелек, который он рекомендовал. После того, как в кошельке оказалось 50 тысяч долларов, москвичка захотела их вывести, но начались проблемы — для снятия денег необходимо было заплатить большую комиссию. Прекратив общение с новым знакомым, она отправилась в полицию и добилась возбуждения уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее аферистка из Tinder обманула москвича под предлогом купить билеты на концерт стендап-комиков.